Не рыбный день

Рассвет чуть забрезжил, а рыбаки уже на своих местах. Соревнования по ловле байкальского омуля в Утулике начинаются в 5 утра. Опытные мастера знают, именно в это время рыба подходит к берегам и ловится на небольших глубинах.
Проходит первый час, второй , третий… омуль не клюет. Разные насадки, мушки, червяки, насекомые — не помогают. Рыбаки и бурханили, и монеты кидали. Но все попытки оказались тщетными — у всех день «неклёвый».
Рыбаки отмечают, омуля за последние годы стало меньше. Одна из причин — браконьерство.
Михаил Власкин, участник фестиваля омуля.
Поможет, если ввести запрет для всех, а не так что одних гоняют. А другие, что хотят то делают, у нас такое бывает.
Региональный фестиваль омуля проходит в 3 раз. В этом году в нем принимают участие 16 рыбаков из разных районов Приангарья. Есть и гости из краснодарского края.
Роман Косякин, житель Краснодарского края.
Соревнования проходили в полуночное время, сборы, тем более это подготовка — надо тренироваться, рыбаки выстраивались в очередь за неделю ловить омуля. Было интересно когда в первый раз рыбачил, никто не поймал, я поймал 3-4 штуки, на следующий вечер никто не поймал, я поймал 5 штук. Сегодня мимо меня прошел.
Время истекло, пора возвращаться на берег. Взвешивать улов. Побеждает Михаил Власкин, он поймал шесть бычков общим весом 170 граммов. А чтобы приготовить массовую уху из омуля, как было обещано, организаторы фестиваля покупают на рынке Байкальска 9 килограммов рыбы по 350 рублей за кило. Гости с нетерпением ждут супа.
Светлана Мартышева, жительница г. Байкальска.
Живем у Байкала. Знаем, что ловится омуль. Но мы его редко едим, потому что он очень дорого стоит . у нас только туристы могу его купить. 350 рублей. а мы теперь едим морскую рыбу. Запрет на омуль.
Сохраним популяцию омуля — под таким девизом прошел нынешний фестиваль. Потому что ни одного омуля не было поймано.
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