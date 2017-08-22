Не рыбный день

Рассвет чуть забрезжил, а рыбаки уже на своих местах. Соревнования по ловле байкальского омуля в Утулике начинаются в 5 утра. Опытные мастера знают, именно в это время рыба подходит к берегам и ловится на небольших глубинах.

Проходит первый час, второй , третий… омуль не клюет. Разные насадки, мушки, червяки, насекомые — не помогают. Рыбаки и бурханили, и монеты кидали. Но все попытки оказались тщетными — у всех день «неклёвый».

Рыбаки отмечают, омуля за последние годы стало меньше. Одна из причин — браконьерство.

Михаил Власкин, участник фестиваля омуля.

Поможет, если ввести запрет для всех, а не так что одних гоняют. А другие, что хотят то делают, у нас такое бывает.

Региональный фестиваль омуля проходит в 3 раз. В этом году в нем принимают участие 16 рыбаков из разных районов Приангарья. Есть и гости из краснодарского края.

Роман Косякин, житель Краснодарского края.

Соревнования проходили в полуночное время, сборы, тем более это подготовка — надо тренироваться, рыбаки выстраивались в очередь за неделю ловить омуля. Было интересно когда в первый раз рыбачил, никто не поймал, я поймал 3-4 штуки, на следующий вечер никто не поймал, я поймал 5 штук. Сегодня мимо меня прошел.

Время истекло, пора возвращаться на берег. Взвешивать улов. Побеждает Михаил Власкин, он поймал шесть бычков общим весом 170 граммов. А чтобы приготовить массовую уху из омуля, как было обещано, организаторы фестиваля покупают на рынке Байкальска 9 килограммов рыбы по 350 рублей за кило. Гости с нетерпением ждут супа.

Светлана Мартышева, жительница г. Байкальска.

Живем у Байкала. Знаем, что ловится омуль. Но мы его редко едим, потому что он очень дорого стоит . у нас только туристы могу его купить. 350 рублей. а мы теперь едим морскую рыбу. Запрет на омуль.

Сохраним популяцию омуля — под таким девизом прошел нынешний фестиваль. Потому что ни одного омуля не было поймано.