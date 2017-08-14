День города по-байкальски

Под музыку жители Байкальска отмечают день рождения города. Несколько сотен человек идут в праздничном шествии по улицам города до стадиона «Байкал». Возглавляют колонны — председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка и мэр Байкальска Василий Темгеневский. А дальше — выстроились работники предприятий, организаций и учреждений. Все те, кто вносят большой вклад и не представляют жизни вне самого южного города Иркутской области.

Татьяна Патрушева, жительница г. Байкальска.

В колоннах было народу намного больше, настроение было у всех праздничное. Погода хорошая. И концерт сейчас будем ждать казачий. Мы очень рады празднику.

Ровно 51 год назад у подножия живописных гор Хамар-Дабана, устья реки Солзан на побережье священного озера был основан Байкальск. Сначала, как поселок строителей Байкальского целлюлозного завода, а через пять лет получил статус города. Сейчас здесь проживают 14 тысяч человек. Населенный пункт знаменит не только своей бумажной промышленностью, но и горнолыжным курортом, гранатовым пляжем, а также ежегодным фестивалем клубники. Как отмечает спикер регионального парламента Сергей Брилка, Байкальск станет основой для возникновения новой экологической мысли.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

сейчас история города Байкальска переживает новые время. Байкальск будет развиваться в совершенно другом направлении. Здесь конечно могут производиться только экологически чистое производство. Здесь будут развиваться направления, связанные с красотой Байкала: туризм, спорт, отдых, образовательные программы развитые.

Как отмечают горожане, город развивается. Построено здание ЗАГСа, установлены малые архитектурные формы, а на новом сквере Первостроителей ко Дню города открыли стеллу. В знак того, что жители города помнят свою историю и верят в хорошее будущее города.