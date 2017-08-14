Все для детей: в Ангарске проверяют готовность школ

В Ангарске ведомственная комиссия начала приемку образовательных учреждений к 1 сентября. В этом году состав экспертов был расширен. кто теперь осматривает территорию у школ и детских садов в городе нефтехимиков, расскажем в следующем материале.

— Например, откуда-то образовался дым. Ваши действия?

— Всех детей выводим. Видите, выход у нас всегда открыт. Всех выводим на улицу. Там учителя их по журналу проверяют. Делаем все в максимально короткие сроки.

— Но при этом вы забыли самое главное — в пожарную охрану позвонить.



За эту ошибку пока наказывать не будут. Экспресс-тест проходят работники ангарских школ. Знание правил безопасности принимает инспектор Госпожнадзора Михаил Исаев. После инструктажа педагогов отправляется осматривать наличие внутреннего и наружного пожарного водоснабжения и исправность огнетушителей. Через 3 недели за парты сядут более 25 тысяч юных ангарчан. На территории школы они должны быть в безопасности.

Михаил Исаева, начальник отделения отдела надзорной деятельности по Ангарскому району.

Во всех образовательных учреждениях проверяем одно и то же. Это автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и экстренной эвакуации людей при пожаре. Там, где они есть, системы пожаротушения.

Проверке подлежат также медицинские кабинеты и столовые. В православной школе для учеников 1 классов организовали 2 спальни. Члены комиссии заглянули и туда. Кстати, в этом году к традиционному составу — медики и специалисты управления образования, Роспотребнадзора и полиции, присоединились представители ещё одной структуры.

Марина Сасина, заместитель мэра Ангарского городского округа.

Мы смотрим всё, что касается охраны труда, есть такая структура в администрации. Также мы включили в комиссию сотрудников ГИБДД. Потому что переходы, которые находятся возле школ, тоже должны быть приняты.

В этом году на подготовку учреждений образования к новому учебному году из бюджета Ангарска было выделено 60 миллионов рублей. На эти средства отремонтировали 9 школ и 6 детских садов. Самые масштабные работы прошли в школе № 12. А в школе № 6, согласно предписаниям Роспотребнадзора, привели в порядок систему электроснабжения.

Лариса Лысак, начальник управления образования администрации Ангарского городского округа.

Также большие мероприятия по тем предписаниям, которые у нас есть выполняются в школе № 7. Там идет ремонт спортивного зала. Там идет подготовка классов для первоклашек, что позволит нам вывести больше учеников в первую смену, в соответствии с постановлением правительства к новому учебному году.

Проверка готовности образовательных учреждений должна завершиться 20 августа. Материал подготовлен при содействии телекомпании «АКТИС».