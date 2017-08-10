Полвека вместе

Под звуки марша Мендельсона в торжественный зал регистрации Усть-Илимского ЗАГСа заходят семья Кирилловых. Спустя 50 лет Николай и Татьяна вновь решили зарегистрировать отношения. В этот день вспоминают, как всё началось. Николай работал водителем. Ему нужно было перевести груз в соседний Братск. Татьяна была сопровождающей. Спустя год поженились. По прошествии полувека отмечают — выбор был сделан верно. Секрет семейного счастья прост — любовь, уважение, понимание.

Николай и Татьяна Кирилловы, юбиляры «Золотой свадьбы». Просто понимание друг друга. Уважение. Уже с годами понимаешь с полуслова друг друга. Любовь к своим детям, внукам. А самое главное дети, дети. Дети нас связали очень, которых мы оба любим, которые нас любят и ответственность за семью.

То, что это работает, доказали на собственном примере. Создали большую, дружную семью — трое детей, семь внуков. А еще построили город. Их город, которым супруги гордятся. С Усть-Илимском связана почти вся жизнь. Татьяна приехала сюда в 17 лет. Работала в отделе ЖКХ, на машинно-счетной станции, бухгалтером, пединституте. Николай — ветеран труда. Участвовал в строительстве трассы Братск-Усть-Илимск, ГЭС, ЛПК.

Николай и Татьяна Кирилловы, юбиляры «Золотой свадьбы».

Таня прямо сюда приехала. Здесь начала работать. В 66-м мы трассу закончили, практически и тоже все уже сюда все колонны наши переселились. Уже здесь начали работать, ГЭС вот отсыпали. Зем плотины это уже мы белазами своими, кразами отсыпали. Ну и на ЛПК с первого дня начала строительства мы там. Как где в первую грязь — это водители АТУ-8.

В этот праздничный день супруги по традиции расписываются в книге юбиляров семейной жизни. Обмениваются золотыми кольцами и кружатся в свадебном вальсе. Материал подготовлен при содействии Илимского регионального телевидения