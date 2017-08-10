Последствия ливня устраняют в Иркутске

Вот такое у нас всегда творится. Мы встали. Машина заглохла. Это что такое.

Это — дождь. Он начался накануне вечером и продолжался больше 12-и часов. Улицы областного центра традиционно заполнились водой, а социальные сети — вот такими видео. Это например Кузьмиха. Пробка, огромная лужа — а в ней уже плавает чей-то бампер. Вторая железнодорожная. Машины даже не едут — плывут. А на Култукской река по проезжей части еще глубже. Страдают и пешеходы.

Луговое. Жесть просто вообще.

На борьбу с этой «жестью» еще вчера вечером вышли сотрудники «Иркутскавтодора». Работают под проливным дождем. Смена этой бригады началась в 5 утра. Заводят помпу, чтобы откачать огромную лужу на одной из магистралей.

Работают не только такие машины, но и илососы — они для более сложных случаев. Чтобы осушить проезжую часть требуется несколько минут, затем воду нужно вывезти. При сильном ливне — 15 минут и выбоина на трассе снова превращается в лужу. Поэтому пока дождь не закончится — времени на отдых нет.

Михаил Чайковский, директор «ИркутскАвтодора».

Работаем в круглосуточном режиме. Ночью работало 5 единиц техники, 20 человек, 4 бригады — по бригаде в каждом районе. Но были — и сейчас жители Иркутска это видят — традиционные критические места. Мы там откачиваем воду. Култукская-Красноярская, Баррикад-Ушаковская — там вся техника работает. Но в принципе бригады ездят, смотрят — где забивка дождеприемников, очищают решетки, чтобы вода быстрее уходила.

За 12 часов в областном центре выпало 22 мм осадков, при критическом уровне в 50 мм. Так что, уверены специалисты «Безопасного города», прошлогодний августовский потоп не повторится. Тем не менее уровень Ушаковки и Иркута, а также ситуация в садоводствах — на непрерывном контроле.

Николай Мальцев, заместитель директора «Безопасный город».

Наблюдались отдельные подтопления, отдельных участков. Шесть заявок поступило. Округа совместно с автодором эти заявки отрабатывают. Сейчас нашими спасателями установлены вешки на тех участках, где могут быть подтопления на территории города — это Ушаковка, Иркут. Каждые 4 часа будет отслеживание и передача информации в ЕДДС и округа.

Обо всех случаях подтопления можно сообщать по телефону единой диспетчерской службы: 520-112. А по прогнозам синоптиков, уже завтра в Иркутск вернется солнце.