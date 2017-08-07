Муниципальные выборы-2017: особенный микроклимат в Ширяево

В Иркутском районе 111 кандидатов на должности глав разных муниципалитетов готовятся к единому дню голосования. В Ширяевском — претендентов на кресло мэра четверо. При чем трое из них — коллеги, вместе работают на сельхозпредприятии. На место выехала наша съемочная группа.

Галина Тюрнева, корреспондент новостей «Сей Час».

Ширяевское муниципальное образование, 36 километров от Иркутска. Говорят, здесь особенный микроклимат. Как пишет местная администрация: на него влияют воздушные массы Атлантики и Азиатский антициклон. Именно поэтому урожай здесь вот такой — действительно огромный, а сельскохозяйственная отрасль процветает.

И поэтому неудивительно, что все кандидаты на должность главы территории так или иначе связаны с агрокультурой. Сейчас идет уборочная. Заместитель генерального директора по технической политике предприятия «Иркутские семена» ведет предвыборную кампанию без отрыва от производства — вечерами. А днем с работы уходит максимум на полчаса. Говорит, борьба предстоит напряженная — особенно с учетом того, что двое из трех соперников, — его коллеги и подчиненные. Работая на одном предприятии представляют разные партии и — больше того — разные подходы к ведению агитации.

Сергей Пленкин, кандидат на должность главы Ширяевского муниципального образования.

Я готов встретиться с кандидатами перед людьми — все четверо. И сказать каждый свое. А они пока на это не идут. Чо-то углами, пытаются подкупить. Сегодня если кто-то кого-то спонсирует — на мой взгляд — это попадать в зависимость. Это надо рассчитываться как-то. А чем? Я не представляю чем. Земля у нас. А больше то ничего и нет.

Заведующего картофелехранилищеним Михаила Фазлыева встречаем на главной площади областного центра. Он в отпуске. Потому что для него эти выборы — первый опыт в большой политике. До этого была только комсомольская организация. Уверен — в Ширяевское муниципальное образование надо привлекать новых инвесторов. Крупного предприятия — «Иркутских семян» — уже мало. Несмотря на то, что там удалось вырастить не только элитные корма, но и — амбициозных политиков.

Михаил Фазылев, кандидат на должность главы Ширяевского муниципального образования.

Я думаю это потому что у нас там видите — «Иркутские семена» выращивают, может, таких кандидатов. Достойных, я считаю. Все наши кандидаты достойны быть главой администрации. Энергичные, работящие. Ну и выборы покажут, кто из нас пройдет и победит. Вот так.

Еще один коллега и конкурент на выборах Александр Елизаров, ветеринарный врач. Против фронды «Иркутских семян» идет руководитель обособленного предприятия «Масложиркомбината». За ним 80 человек работников, у конкурентов в сезон трудится до 100 местных жителей. Несмотря на это оппозицией себя не считает. И с противниками из «Иркутских семян» дружит. Документы подал в избирком последним — сомневался, готов ли примерить роль главы муниципалитета.

Борис Захожев, кандидат на должность главы Ширяевского муниципального образования. Попросили люди. Я не хотел. Я работал 8 лет на муниципальное образование. Я знаю, что это такое. Это не так просто работать, это не начальником на производстве, что человека можно куда-то отправить или что-то еще. Надо каждого человека выслушать. Переговорить. Хотя бы не делом, а словом помочь. Думал, не хотел сперва. А потом решение созрело в последние моменты.

Но пока ему тоже не до выборов. На своем УАЗике он спешит в Оек — там дождем заливает скошенное сено. Эта уборочная в 15 муниципалитетах Иркутского района пройдет под знаком выборов. Они назначены на 10 сентября. А мы будем следить за ходом кампаний и в других территориях региона.