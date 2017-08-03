70 лет в пути

На остановку Железнодорожный вокзал прибыл юбилейный трамвай. Первые, кому выпала честь проехаться по маршруту — ветераны труда, проработавшие водителями трамваев в суровых сибирских условиях не один десяток лет. В их числе, Лидия Сергеева. За 28 лет она накатала по Иркутску сотни тысяч километров.

Лидия Сергеева, водитель трамвая. Это работа очень тяжелая, очень интересная, ответственная. Мне уже 81 год, я ни сколько не жалею, что я отработала водителем столько лет. Это очень трудно — когда уходишь из семьи на работу, а люди остаются, особенно в праздники, выходные.

70 лет назад на первом маршруте курсировало всего четыре вагона, изготовленных в городе, отстоявшим блокаду. Это сегодня первый маршрут — самый протяженный в Иркутске — более 20 километров. А раньше рейсы были короткие — от Центрального рынка до Железнодорожного вокзала.

Татьяна Коновалова, водитель-наставник «Иркутскгорэлектротранса».

Потом от Трампарка протянули, там стали строить помещение депо и был маршрут Трампарк — Железнодорожный вокзал. В 61 первом году открылось движение в Студгородок, потом тройка, потом четверка, и в 83 году пятерка открылась в Солнечном.

Постепенно вагон наполняется обычными горожанами. Для них — сюрприз — бесплатный проезд. А для смельчаков — викторина на знание истории Иркутского трамвая. В качестве награды за правильные ответы — проездные на август.