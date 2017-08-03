Дети из Приангарья отравились в одном из лагерей Бурятии

Это база отдыха в местности Лемасово Кабанского района Бурятии, где и произошло ЧП. На территории туристического комплекса фестиваль танцев «Байкал дэнс кэмп» проходит второй год. По словам организаторов, это место подходит не только для отдыха, но и для занятий — на Байкальском побережье больше нет базы с такой вместимостью и танцплощадкой. Только в этот раз возникли проблемы с питанием детей.

Денис Снятинский, директор школы танцев, г. Иркутск. При мне было, что подносы вытирали одной тряпкой, не мыли ее, не чистили. Было сделано, конечно, колоссальное количество замечаний, потому что ну надо понимать, что вы кормите детей.

Все началось утром 2 августа. 28-ми посетителям лагеря понадобилась медицинская помощь из-за боли в животе и рвоты. За сутки число обратившихся в медучреждения выросло до 72 человек, и до сих пор продолжает увеличиваться.

Ксения Попова, жительница г. Иркутска. С сегодняшнего, наверное, утра у нас просто поллагеря, кроме нас отдыхает еще два детских лагеря, очень много народу, просто половину скосило. Скорые тут как маршрутки — приезжают, набираются и уезжают. Просто у всех рвота, понос, все болеют.

В лагере отдыхали и дети из Приангарья — Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска. За некоторыми уже приехали родители. 4 семьи отказались от госпитализации.

Юрий Кузнецов, житель г. Ангарска.

Буквально 4 с половиной часа назад позвонили знакомые отсюда и сказали, что эвакуируют детей, что страшное отравление, поэтому срочно приехал за ребенком, заставили написать расписку о том, что мы предупреждены об ответственности, вот на свой страх и риск.

Следственный отдел по Кабанскому району Бурятии возбудил уголовное дело за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Дмитрий Столяров, старший помощник руководителя СУ СК России по Бурятии.

По одной из версий, массовое отравление туристов могло произойти вследствие употребления в столовой турбазы в пищу некачественно приготовленных продуктов питания. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные мероприятия. Исследуются образцы еды, изучаются документы о поставках продукции, меню. Проводятся допросы работников турбазы и пострадавших туристов.

Минздрав Бурятии отмечает: опасности для жизни пострадавших нет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Но вопрос с эвакуацией детей из Приангарья пока не решен. Лагерь закрыт. Его руководство ситуацию не комментирует.