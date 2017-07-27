Идеально ровный лед

24 часа в сутки и 7 дней в неделю эта американская машина готова делать свою работу — создавать идеальную поверхность льда. На иркутский стадион «Труд» ее доставили из Канады. Еще одна, такая же, прибудет в областной центр в скором времени.

Вот она первая машина у нас в Иркутске, по-настоящему та машина, которая нужна для открытого стадиона, для заливки, уборки льда, у нее большой кузов для того, чтобы сразу можно было снег собирать.

До Чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужчин, который уже точно пройдет в Иркутске, еще два года. А подготовка уже начата. И покупка новой техники — первый ее этап. Стоимость одной такой машины — 15 миллионов рублей. За 15 минут ледозаливочная машина «Замбони» выполняет сразу несколько действий — срезает со льда все неровности, сгребает излишки, транспортирует их в бункер, и заливает водой все срезы и царапины.

Владимир Матиенко, президент федерации хоккея с мячом Иркутской области.

Эта машина позволяет собирать и одновременно заливать даже, когда идет снегопад, то чего мы не могли делать раньше. Но а самое главное, то чем мы заливали — это позапрошлый век, на международных соревнованиях над нами все уже подтрунивали, подчас снимали не хоккеистов, а наши бочки эти, которыми мы заливали.

Прежние ледозаливочные машины отправят в муниципалитеты, на стадионы, где есть потребность в такой технике.

Илья Резник, министр, спорта Иркутской области.

Хоккей с мячом у нас развивается, только областная школа в 9 муниципалитетах имеет отделения, не говоря уже про муниципальные, поэтому здесь будем исходить из тех параметров и заданий, которые нам Федерация хоккея с мячом представит.

Американская компания «Замбони» является легендой в мире спортивных технологий и пионером в подготовке льда — ей уже больше полувека. Идея создания такой чудотехники принадлежит американскому изобретателю Фрэнку Замбони, его фамилия и стала торговой маркой подобных машин. В ходе подготовки к Чемпионату мира по хоккею с мячом до 2019 года такая же техника появится на стадионе «Строитель» в городе Шелехов, и на «Зените» во втором Иркутске, по 2 машины будут на стадионах «Труд» и «Рекорд».