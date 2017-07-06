Сергей Брилка подвел итоги работы 2017 года

Председатель Законодательного Собрания области Сергей Брилка подвел итоги работы парламента за первое полугодие 2017-го. Спикер отметил наиболее важные законопроекты и вопросы, надо которыми активно работал депутатский корпус. Также Сергей Брилка рассказал об итогах рабочих поездок в города и районы региона – как плановых, так и в связи с крупными пожарами. Некоторые из озвученных вопросов — в материале нашей программы.

Здоровье населения Приангарья — тема, к которой парламентарии постоянно возвращаются. Показатели далеки от идеальных, особенно это касается подрастающего поколения. Одна из причин тому — отмечает Сергей Брилка — нехватка персонала в больницах и поликлиниках области. Так, для закрепления врачей на местах сейчас парламентарии предлагают возложить полномочия по привлечению медицинских кадров, в том числе обеспечение жильем, на правительство Иркутской области. Данные обязанности не снимаются и с органов местного самоуправления, но проблема в том, что чаще всего в местных бюджетах нет средств на эти цели. Вторым законопроектом предполагается для студентов-медиков, обучающихся по программам «педиатрия» и «лечебное дело», установить дополнительные стипендии в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Сергей БРИЛКА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Ряд соседних субъектов федерации давным давно уже применяет такую норму, при чем не только для медработников. В Красноярском крае поддерживается 46 специальностей, по которым ведется целенаправленная поддержка ребят, закончивших высшие учебные заведения, для закрепления их за учреждениями.»

В главный финансовый документ региона – закон о бюджете – в 2017-ом парламентарии дважды вносили корректировки. Так, в марте были распределены дополнительные 18 млрд рублей, в июне областной бюджет увеличился еще почти на 7 млрд. Дополнительные средства были направлены на исполнение майских указов Президента России, на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, на подготовку к отопительному сезону, на строительство и капитальный ремонт объектов образования и здравоохранения, на меры социальной поддержки. Например, детям Великой Отечественной войны, проживающим в Иркутской области, была установлена ежегодная выплата 2 тыс. рублей ко Дню Победы.

Сергей БРИЛКА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Сегодняшний бюджет нам позволяет проектировать такую поддержку наших земляков, которые родились с 1928 по 1945 годы — детей войны.»

В летний период не до отдыха — констатирует Сергей Брилка. Будут продолжены поездки в территории области в рамках парламентского контроля. Первый среди обязательных пунктов посещения – Вихоревка, где остро стоит вопрос подготовки к новому отопительному сезону. По мнению спикера, для ремонта котельной МинЖКХ необходимо срочно обращаться к компаниям из большой энергетики, где есть необходимый опыт и внушительное количество сотрудников. В этом случае есть гарантия исполнения работ качественно и в срок.