Середина Земли 03.04.2017

Иркутск
— Добровольцы в помощь. К профилактике лесных пожаров в Иркутской области подключатся волонтеры
— Дети хотят создать экологическую карту Сибири. В Иркутске состоялся очередной Байкальский детский форум
Чита
— Будем стоять, пока не услышат. Водители большегрузов в Чите продолжают забастовку выступают против системы Платон.
-,, Цветущий багульник» продолжается. Двухчасовой концерт певицы Риты Солнцевой и группы «Доктор Джаз» стал частью старейшего в Забайкалье международного фестиваля
Бурятия
— Две пенсии сразу.Более 50 тысяч работников Восточно-Сибирской железной дороги формируют свою негосударственную пенсию.
— Хип-хоп, модерн и народные пляски. В Улан-Удэ прошел финал конкурса «Мир танцующего детства», какой стиль оказался ЯРЧЕ?
Монголия
— Образование не для всех.Только 14 процентов детей из кочевых семей Монголии посещают дс.
— Выбрались из долговой ямы. Государственная угольная компания Монголии погасила долг перед Китайскими партнерами
-КИТАЙ
— Не успели испугаться. Российским туристам за два часа вернули потерянные паспорта
— И панды обижаются. Видео из Сычуани набрало рекордное количество просмотров в китайских соцсетях
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