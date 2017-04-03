Середина Земли 03.04.2017

Иркутск

— Добровольцы в помощь. К профилактике лесных пожаров в Иркутской области подключатся волонтеры

— Дети хотят создать экологическую карту Сибири. В Иркутске состоялся очередной Байкальский детский форум

Чита

— Будем стоять, пока не услышат. Водители большегрузов в Чите продолжают забастовку выступают против системы Платон.

-,, Цветущий багульник» продолжается. Двухчасовой концерт певицы Риты Солнцевой и группы «Доктор Джаз» стал частью старейшего в Забайкалье международного фестиваля

Бурятия

— Две пенсии сразу.Более 50 тысяч работников Восточно-Сибирской железной дороги формируют свою негосударственную пенсию.

— Хип-хоп, модерн и народные пляски. В Улан-Удэ прошел финал конкурса «Мир танцующего детства», какой стиль оказался ЯРЧЕ?

Монголия

— Образование не для всех.Только 14 процентов детей из кочевых семей Монголии посещают дс.

— Выбрались из долговой ямы. Государственная угольная компания Монголии погасила долг перед Китайскими партнерами

-КИТАЙ

— Не успели испугаться. Российским туристам за два часа вернули потерянные паспорта

— И панды обижаются. Видео из Сычуани набрало рекордное количество просмотров в китайских соцсетях