Выставка Виталия Смагина открылась в Иркутске

Выставка народного художника Виталия Смагина открылась в галерее современного искусства Бронштейна. В ней представлено 30 работ, в том числе, 12 редко экспонирующихся акварелей художника. Виталия Смагина по праву считают прародителем авангардной живописи Иркутска, особо выделяя декоративно-монументальные полотна. Именно они раскрывают его яркую авторскую манеру. Выставка называется «Легенды» и раскрывает одну из главных тем в творчестве художника – мифы и предания народов Прибайкалья.

Ольга Бронштейн, директор галереи современного искусства

Почему выбрали эту тему – прежде всего потому, что в такой интерпретации никто и никогда ее не показывал, и нам хотелось показать результат многолетней работы мастера по изучению истории, этнографии, легенд, мифов, его работы над интерпретацией этого наследия, представить его именно в таком формате. Мы будем работать с людьми в плане экскурсий, они у нас еженедельно бесплатно проходят, и хочется внимание уделить именно образовательной сфере.

Виталий Смагин ушел из жизни в декабре 2015 года, оставив уникальное творческое наследие. Искусствоведы отмечают широкий диапазон художника: от станковых произведений до монументальных мозаик, росписей, витражей и гобеленов.