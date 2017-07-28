18 часов операции и пальцы ребенка спасены

Полуторагодовалый Максим заново учится держать в руке разные предметы и уже пытается рисовать. Но еще два месяца назад с ним произошел несчастный случай: ему отсекло два пальца правой руки. Через три часа мальчик уже лежал на операционном столе. Благодаря профессионализму анестезиологов и работников операционной службы, микрохирурги смогли в кратчайшие сроки приступить к реимплантации. Время тут играет ключевую роль. Операция длилась 18 часов и проходила в два этапа. Врачам с филигранной точностью под микроскопом с 27 кратным увеличением пришлось сшивать мышцы и кровеносные сосуды малыша. А их диаметр составляет менее 1 мм. Это критичный размер для любой реконструкции.

Денис Корнилов, микрохирург Иркутской областной клинической больницы.

Это не только нужно не только увидеть, но и восстановить. Поэтому вся операция проходила в очень большом напряжении , поскольку даже элементарно вдох хирурга или ассистента может разрушить все, что было сделано. Поскольку это очень хрупкие структуры.

Эта операция уникальная. В России подобных реимплантаций детям до 1,5 лет проведено не более 10-ти. Это связано с критичным размером сосудов, оптической техникой и профессионализмом врачей. В отделении микрохирургии областной клинической больницы проводят 1200 операций в год. Микрохирурги спасают не только сотни пальцев, но рук и ног. Чаще всего у взрослых. Максим — их самый маленький пациент.

Наталья Зырянова, жительница Иркутского района.

Мы очень довольны, благодарны Денсиу Николаевичу. За то, что он сделал, ждали худшего, получилось намного лучше, чем ждали. Потому что палец был фактически отрубленным. Удалось спасти.

Сейчас у Максима восстановлены все структуры пальца и их функции. Его ничего не беспокоит. И по словам матери, сын уже забывает о том, что с ним произошло и как все дети с радостью познает новый мир.