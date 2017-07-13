15 тысяч туристов из Поднебесной посетили столицу Восточной Сибири за последние шесть месяцев

Этим летом Маньчжурия становится одним из самых востребованных туристических направлений как у туристов из России, так и у туристов из Китайской народной республики. 956 километров, полтора часа в небе и наш самолет приземляется в крупнейшем сухопутном пограничном пункте на китайско-российской границе — в городе Маньчжурия. Его называют самым русским городом Китая. Что бы убедиться в этом лично, достаточно купить билет на самолет. В среднем для жителей Приангарья перелет обойдется в 12 тысяч. Заранее стоит позаботиться о визе — ее стоимость начинается от 2500 тысяч рублей .

— Маньчжурия. Международный аэропорт Сицзяу. В летний период 4 раза в неделю две авиакомпании выполняют регулярные рейсы Иркутск — Маньчжурия на самолете «Sukhoi Superjet 100». В среднем в неделю крупнейший сухопутный пограничный город на китайско- российской границе посещают 400 человек и это только воздушным путем, — Анастасия Цыганкова, корреспондент новостей «СЕЙ ЧАС».

Автономный район Внутренняя Монголия находится в 4 км от границы с Россией и в 6 км от города Забайкальска. Большинство туристов, что бы добраться до места назначения выбирают поезда или автобусы. Иван Плотников уже несколько лет занимается перевозками туристов из родного Краснокаменска в Маньчжурию. Выполняет один рейс в неделю. Стоимость билета из Забайкальского края — 4 тысячи рублей, из Приангарья в три раза дороже. Есть минус — на границе можно потерять время.

— По разному, бывает и два и три часа, бывает 20 часов.

— Спрос падает?

— Конечно, чем выше юань, тем меньше едут

— А самый пиковый сезон когда? летом или зимой?

— Летом ездят. Июль, август. Зимой люди ездят одеваться, потому что там цены космос, — Иван Плотников, житель г. Краснокаменск.

Цены действительно, ниже чем в России, если покупать оптом. В розницу стоимость товаров приблизительно такая же, как и на рынках Иркутска. До кризиса, частыми гостями города были так называемые «челноки» — торговцы, которые закупали товар небольшими партиями и в сумках «рисовках» развозили по всей стране. На родине товар продавали в три дорого. Время идет, меняется Маньчжурия. Теперь она завлекает не только мелких бизнесменов, но и туристов из Монголии и России.

— Маньчжурия для меня каждый раз разная. Хочется все посмотреть , архитектура у них прелестная. Они могут в современности какие то чудесные вещи строить , которые могут поражать. Я здесь на площади матрешек была три года назад. Здесь были одни матрешки и моему изумлению не было предела . Они понастроили всего столько, что я не знаю хватит ли время все посмотреть, — Ксения Зимина, жительница г. Чита.

— Входной билет в пар матрешек, он же русский культурный центр стоит 40 юаней, с учетом курса это приблизительно 360 рублей. Здесь есть аттракционы на которых можно прокатиться.Арт объекты на фоне которых можно сфотографироваться. Сувенирные лавки, где можно купить безделушку на память. В этом парке сделано все таким образом, что бы туристы из России ощущали себя как дома, — Анастасия Цыганкова, корреспондент новостей «СЕЙ ЧАС».

На входе можно купить билет «все включено » за 140 юаней — то есть 1300 рублей. У такого билета есть преимущество — не надо стоять в очередях на аттракционы. Самые длинные они, по традиции, к экстремальным каруселям. Ждет свою порцию адреналина и Эми. Она из города Ханчжоу, провинции Китая.

— У моей дочери каникулы, мы решили провести это время здесь, в Маньчжурии. Это уникальное место, сплетение разных культур — Китая, Монголии и конечно России. Мы очень хотим посетить вашу страну, нет возможности. А здесь много всего русского, яркого , интересного. Среди жителей Китая этот город становится популярным. Приезжают сюда в Маньчжурию за русской культурой, — Эми, жительница г. Ханчжоу (КНР).

Такие родные песни. Еще бы — это народный ансамбль «Иркутяночка». В Маньчжурию солисты приехали на гастроли. Артисты признаются — наши, родные песни публика встречает восторженно. Кроме туристов из Китая , интерес к русской культуре проявляют и туристы из Монголии.



— В основном люди улыбаются. слушают наши песни и улыбаются. Мы их не понимаем, языковой барьер. Они очень добродушные и очень любят. Особенно,когда девчонки танцуют — они хлопают, — рассказывает Галина Грисько, руководитель народного ансамбля «Иркутяночка», г. Иркутск.

Вся красота этого города открывается для путешественников в вечернее время. На улицах зажигаются фонари и Маньчжурия преображается. Ресторанчики зазывают яркими вывесками, а на улицах становится больше прохожих. В темное время суток Маньчжурия становится похожа на такой Китай, которым мы его привыкли видеть — яркий и красочный.