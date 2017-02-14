День влюбленных в Иркутске

Для иркутян зажгли «автосердце». Ко Дню Святого Валентина более 40 автомобилистов в Иркутске выстроились на парковке в форме сердца. Видео опубликовано на Youtube в преддверии праздника 13 февраля. Количество просмотров приблизилось к отметке 500. На кадрах видно, что флешмоб начался еще днем, а закончился лишь с наступлением темноты, когда автомобилисты «подсветили» своё сердце с помощью фар и аварийных сигналов. Таким образом, автолюбители поздравили иркутян с Днем всех влюбленных. И в продолжение праздничной темы. 140 пар в Иркутской области связали себя узами Гименея в день Святого Валентина. 69 из них поженились в Иркутске. По сравнению с прошлогодним Днем всех влюбленных — количество молодоженов увеличилось почти в 8 раз. В 2016 году 14 февраля, который пришелся на воскресенье, были зарегистрированы 18 пар. Всего с начала 2017-го в Иркутской области поженились 1556 пар.