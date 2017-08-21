14 километров нового асфальта

Село Анга одно из знаковых мест — культурно-просветительский центр святителя Иннокентия. Добраться до него можно по автомобильной дороге Качуг — Мыс — Кузнецы. Это сейчас на трассе асфальтовое покрытие. До этого лета 14 километров гравийной дороги местные жители называли направлением.

Артем Мохосов, житель п. Качуг.

— Можно сказать подвеска убивалась, а сейчас конечно хорошо.

— Сколько по времени дорога раньше занимала?

— Ну раньше минут 35-40, сейчас конечно быстрее, минут 20.

К работам по капитальному ремонту Дорожная служба Иркутской области приступила в сентябре 2016-го. Завершили в срок — 30 июня 2017-го. За это время рабочие уложили 22 километра асфальтового покрытия толщиной 11 сантиметров. Для укрепления полотна использовали двухслойное покрытие, геосетку и георешетку. Новая дорога выдержит тягачи весом до 50 тонн. В знак успешного завершения работ торжественная церемония.

Максим Черниговский, генеральный директор дорожной службы Иркутской области.

Качество в принципе на достойном уровне выполненных работ. У заказчика нареканий нет, были мелкие замечания , но они были устранены. Думаю можно вполне безопасно пользоваться жителям этой дорогой.

Алексей Гостевский, директор филиала «Качугский» дорожной службы Иркутской области.

В этом году, помимо капительного ремонта дороги построен металлический мост. Мы рассчитываем, что на будущее так как у нас увеличена мощность, у нас установлены дополнительные два завода. В этом году мы выпустили порядка 40 тысяч тонн асфальта. Раньше мы выпускали 3-5 тонн, теперь 40. Естественно, мы готовы к следующим объектам.

При капитальном ремонте этой трассы были учтены пожелания местных жителей: оборудовали автобусную остановку и три площадки для парковки автомобилей у мест культового поклонения. Для безопасности установлены знаки и ограждение.

Анастасия Цыганкова, Александр Барановский.