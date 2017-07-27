12 килограммов книг и масса идей для комфортной городской среды

Специальные площадки для выгула собак, велосипедные дорожки и непрерывная 20-километровая пешеходная набережная. Делегация Приангарья привезла из Краснодара смелые и в то же время востребованные идеи. Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка побывал на всех рабочих площадках форума, где обсуждалась реализация приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Спикер регионального парламента отметил: от людей поступают по-настоящему душевные идеи, а задача власти — их не только реализовать, но и сохранить.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области, фракция «Единая Россия».

Звучало очень четко и понятно там, что мало создать городскую среду, мало вдохнуть душу, чтобы задействовать население в этом, надо еще и это поддерживать. Это нужно мыть, это нужно поливать, газоны стричь, отходы, которые рано или поздно там появляются, и бумажку бросит ребенок, может упаковку от мороженого бросить, все это дело убирается.

Кроме того на форуме определили новые приоритеты при создании городской среды — это малоэтажная застройка, подземные парковки и максимально широкие дворы — чтобы обеспечить личное пространство каждому жителю. Такой позиции придерживаются ведущие архитекторы страны. Внешний вид российских городов вообще должен существенно измениться. Именно для этого и создана программа «Формирование комфортной городской среды». По ней впервые на благоустройство из федерального бюджета выделены такие средства. Только Иркутская область получила 453 миллиона рублей.

Ирина Синцова, депутат Законодательного собрания Иркутской области, фракция «Единая Россия».

Особенностью данного периода, наверное, является то, что если раньше шли к муниципальным органам власти, это были полномочия муниципалитетов, то сейчас это федеральные денежные средства, федеральные ресурсы и не только федеральные, но и, конечно, организационные и профессиональные.

Свои заявки на участие в проекте подали уже почти две тысячи жителей Приангарья. По всей области масштабные изменения пройдут в 13-ти городах. Промежуточные итоги реализации программы депутаты заксобрания и муниципальные власти подведут уже 1 августа.