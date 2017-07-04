100 баллов по химии

Единственный выпускник из Иркутской области, иркутянин Михаил Фролов, сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов. 19 июня предмет сдавали 1170 человек, 26,58% участников не преодолели минимальный 36-балльный порог.

В тот же день 2184 выпускника проверяли свои знания по истории. Максимальный результат в 98 баллов продемонстрировали братчанин Игорь Вейс и иркутянка Анастасия Тарбеева. Доля участников, получивших по истории 80 и более баллов — 1,65%.

Максим Парфенов, замминистра образования Иркутской области:

— Традиционно, история, наряду с обществознанием и физикой, входит в тройку самых востребованных предметов по выбору на ЕГЭ. Несмотря на то, что это предварительные итоги, без учета резервных дней основного периода, мы уже сейчас отмечаем сокращение доли участников, не преодолевших минимальный порог — с 20,96% в 2016 году до 12,87% в текущем году.

Житель Иркутска Михаил Фролов стал единственным выпускником в Приангарье, который получил 100 баллов за ЕГЭ по химии. Всего этот предмет выбрали 1170 человек. И почти 27% не преодолели минимальный порог в 36 баллов. С самым успешным школьником Приангарья в этой дисциплине познакомилась Анастасия Москвитина, ей слово. Михаил Фролов в последний раз пришел в родную школу. В этих стенах он проучился 11 лет, здесь же познакомился с любимым предметом -химией. Своим высоким результатом на экзамене он никого не удивил. Все потому, что и родители, и руководство школы знают о необычном хобби мальчика. Проводить опыты и экспериментировать с различными химическими материалами мальчик начал еще в 11 лет.

Михаил ФРОЛОВ, ВЫПУСКНИК:

«Ставил, получал различные химические вещества, кислоты. Хочу связать свою профессию с химией как с научной какой-то деятельностью.»

Цель на будущее Миша определил для себя сразу после того, как в школе началась химия. По этому предмету у мальчика всегда были пятерки. Несмотря на то, что его увлечения химическими опытами однажды стоили испорченного напольного покрытия, они все равно его поддержали. Во-первых, самим стало интересно, во-вторых, увидели, как благодаря своему хобби юноша стал самостоятельным.

Катерина ФРОЛОВА, МАМА ВЫПУСКНИКА:

«Самостоятельно приобретал различную химическую атрибутику, помимо этого сам занимался, самостоятельно читал книги, изучал химию во всяких подробностях. Приглашал друзей, показывал им эксперименты различные, в интернете находил различные ролики, потом их воспроизводило дома сам.»

Директор школы, в которой учился Миша, признается, что за 15 лет ее работы в учреждении 100 баллов по химии не получал никто. На ее памяти только один стобальный отличник по русскому языку несколько лет назад.

Михаил ФРОЛОВ, ВЫПУСКНИК:

«Сам экзамен был непростой, требовал от меня определенного уровня знаний, внимательности, но я бы не сказал, что он очень сложный был для меня.»

Сейчас Миша готовится к поступлению в химический ВУЗ. Но вдали от родного города.Пока выбирает между двумя высшими учреждениями — в Санкт-Петербурге и Москве.