Язык безопасности для иностранных туристов

Чтобы донести до гостей из Китая важную информацию о пожарной безопасности пришлось заговорить на их языке. Только в этом году Иркутскую область посетили более 23 тысяч китайцев и большинство из них- не владеют даже английским. В связи с этим сотрудница регионального МЧС Евгения Щукина специально прошла курс обучения в языковой школе.

Евгения Щукина, сотрудница МЧС России по Иркутской области.

Небольшой языковой запас позволяет пообщаться немного и главное донести правила безопасности. есть такие шпаргалки, где все собственно зафиксировано.

Текст для памяток разработали сотрудники МЧС, а перевели специалисты Министерства иностранных дел России в городе Иркутске. В листовках — ключевые моменты правил пожарной безопасности, алгоритм действий при пожаре, в том числе эвакуации, телефоны экстренных служб.

Цзефун Лю, турист из КНР.

Безопасность, в том числе пожарная — превыше всего. Материал в памятке, написанный понятным, доступным языком. Уверяем, что обязательно запомним эти нужные правила, который в экстренной ситуации помогут спастись самим или спасти другого человека.

По словам спасателей, в основном, китайцы останавливаются в гостиницах, которые принадлежат их соотечественникам. Однако, многие владельцы не соблюдают требований пожарной безопасности. И как следствие — только на территории одного отеля на Ольхоне за этот год произошло два пожара. В январе и июне.

Ирина Шикуева, главный государственный инспектор по пожарному надзору Ольхонского района. Данное помещение только сейчас оборудуется системами пожарной сигнализации. Не в полном объеме первичный состав пожаротушения. И как правило, пожары случается новью. И причиной является — неисправность электроприборов и неправильный монтаж электропроводки.

После первого пожара владельца оштрафовали на 4 тысячи рублей. Сколько придется заплатить за второй — пока неизвестно, дело еще находится в производстве. Чтобы впредь не допустить инцидентов инспектор по пожарному надзору, проверяет — исправились ли владельцы. Автоматическая пожарная сигнализация — пусть и не подключена, но уже смонтирована, огнетушители заправлены и соответствуют требованиям.

С администраторами проводят беседы и инструктаж, им так же вручают памятки — чтобы раздали гостям. Пока происшествий с туристами не было. Но региональное управление МЧС все равно наготове.

Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области.

Мы вынуждены менять подходы к обеспечению безопасности. Совместно с «Заповедное Прибайкалье» отрабатываем вопросы по инструктажу туристов, выставлены посты с спасателями в Листвянке, порт Байкал, МРС, основная группировка спасателей и пожарных в местах массового пребывания людей. Сейчас мы находимся именно в пик данного отдыха.

Для работы с зарубежными гостями так же привлекают волонтеров и студентов иркутских вузов, владеющих иностранными языками. Памятки есть не только на китайском — на английском, французском, немецком и корейском языках. Чтобы каждый иностранный турист знал простые, но очень важные правила безопасности.