Эстафета памяти

Пятьдесят сотрудников спецподразделений Иркутской области приняли участие в эстафете памяти Героя России Алексея Рыбака. Он погиб в 2000-м году в Чечне. Соревнования прошли в Иркутске на острове Юность. Стартовали бойцы в полной экипировке – берцах, бронежилетах и касках. Сама же эстафета состояла из нескольких этапов: бег с раненым бойцом, метание ножа, снаряжение автоматного рожка патронами и стрельба, преодоление водной преграды на резиновых лодках и прохождение полосы препятствий с заборами и колючей проволкой в условиях сильного задымления и шквального обстрела.

Сергей, СОТРУДНИК ОМОН ГУВД по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Для меня это уже четвертая эстафета, второй год подряд на ножах. Сегодня немного не получил полного удовлетворения от того, что нож воткнулся один, но общее время, конечно, был запас».

Сергей БУРЕНКОВ, КОМАНДИР ОМОН ГУВД по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

«В целом это соревнование призвано показать готовность бойцов к выполнению служебно-боевых задач, показать натренированность личного состава, ну и соответственно выявить победителя».

По результатам соревнований победителем стал Иркутский ОМОН, второе место разделили Ангарский ОМОН и Специальный отряд быстрого реагирования.