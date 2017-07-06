Электронные больничные листы появились в Иркутске

Нельзя потрогать, потерять или подделать. Больничный лист приобрел виртуальную реальность. С 1 июля Россияне могут оформить на выбор — бумажный либо электронный больничный. В Иркутске уже 3 человека воспользовались нововведением и предпочли бумажному документу виртуальный. Подробности далее.

Измерили давление и назначили дополнительные препараты — Владимир Ильич сейчас вынужден чаще посещать своего лечащего врача, так как с недавнего времени находится на больничном. Вот только оформил он его не по-старинке, а современным образом — в электронном виде.

Владимир ЩЕКИН, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА:

«Это ввели уже с 1 июля, как бы придется все равно всем пользоваться, и я попал один из первых. И удобно, никаких бумажек, ничего нет.»

Данные пациента участковый врач вводит в программе — специальном сервисе «Электронный кабинет застрахованного». Эту автоматизированную систему разработал фонд социального страхования России на своем едином портале. В электронном листе врач отмечает период нетрудоспособности пациента, и заверяет его виртуальной подписью. А пациенту выдается на руки талон, подтверждающий открытие больничного.

Елена ЖИЛИНА ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ:

«На следующий раз пациент приходит, мы так же открываем электронный больничный лист, отмечаем продолжительность с какого по какое, так же выдаем талон, выписываем к труду, обозначаем что закрыт, даем талончик и все.»

Электронные листы сегодня готовы выписывать 5 медучреждений Иркутска, включая и эту — поликлинику №4 в мкр. Первомайском. С 1 июля уже 3 человека взяли электронный больничный. Самый первый пациент — сотрудник одного из крупных предприятий города, на днях закрыл виртуальный лист нетрудоспособности и уже приступил к работе. Его работодатель эксперимент по внедрению современной программы электронных больничных одобрил. В первую очередь, говорит, это позволяет исключить случаи подделки больничных листов.

Виктор ШУБИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ «МАСЛОЖИРКОМБИНАТ»:

«В мае месяце работники нашего отдела кадров обнаружили то, что один из работник предъявил поддельный больничный, сейчас по этому случаю ведется расследование. Когда мы получили информацию о том, что наш работник первый оформил электронный больничный, мы его сразу увидели, в своем личном кабинете.»

Работать с электронными больничными готовы 17 крупных предприятий Приангарья. В медицинских учреждениях, которые подключились к данному сервису, 120 врачей уже имеют электронную цифровую подпись, а значит, могут оформлять виртуальные листы. Нововведение позволит фонду социального страхования значительно сэкономить на печати больничных, в прошлом году на эти цели было потрачено свыше 120 млн. рублей.

Влада ЗАБИРОВА, ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА №1 ИРО ФСС РФ:

«Внедрение электронного листа позволит денежные средства, которые раньше направлялись на печать листов нетрудоспособности, направлять на другие цели. Также плюсы очевидны и для работника, который не сможет потерять листок, выданный ему, и для работодателя, то что исключаются случаи подделки. И есть возможность в электронном виде заполнить.»

Электронный листок нетрудоспособности приобретает такой же юридический статус, как и привычный бумажный листок. Но и его не планируется выводить из обращения полностью. Поэтому у граждан пока есть выбор.