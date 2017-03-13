Электрические сети дачных садоводств будут переданы на баланс сетевым компаниям13.03.17
Электрические сети дачных садоводств будут переданы на баланс сетевым компаниям. Эта работа ведется, чтобы избавиться от бесхозных коммуникаций. Теперь необходимо выработать критерии содержания электросетей, которые будут отвечать запросам и садоводов, и ресурсоснабжающих компаний. Провести эту работу региональному министерству жилищной политики, энергетики и транспорта поручил руководитель аппарата губернатора Дмитрий Чернышов на заседании рабочей группы по поддержке садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан региона.
Дмитрий Чернышов, заместитель губернатора Иркутской области — руководитель аппарата губернатора Иркутской области
— Необходимо определить в качестве пилотов несколько ДНТ в разных муниципальных образованиях Иркутской области, с которых мы начнем реализацию наших мероприятий по передаче объектов сетевого хозяйства
Предполагается, что новая практика будет применена в садово-некоммерческом товариществе участников войны и тыла «Октябрьское» в Иркутском районе, «Садовод» в Ангарском районе, «Братский садовод» в Братском районе. Как было отмечено на заседании рабочей группы, энергоимущество этих товариществ обладает разными характеристиками. А значит, может быть передано разным сетевым компаниям, что позволит получить широкий спектр нового опыта для его дальнейшего распространения и использования.
No Comments so farJump into a conversation
No Comments Yet!You can be the one to start a conversation.