Электрические сети дачных садоводств будут переданы на баланс сетевым компаниям. Эта работа ведется, чтобы избавиться от бесхозных коммуникаций. Теперь необходимо выработать критерии содержания электросетей, которые будут отвечать запросам и садоводов, и ресурсоснабжающих компаний. Провести эту работу региональному министерству жилищной политики, энергетики и транспорта поручил руководитель аппарата губернатора Дмитрий Чернышов на заседании рабочей группы по поддержке садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан региона.

Дмитрий Чернышов, заместитель губернатора Иркутской области — руководитель аппарата губернатора Иркутской области

— Необходимо определить в качестве пилотов несколько ДНТ в разных муниципальных образованиях Иркутской области, с которых мы начнем реализацию наших мероприятий по передаче объектов сетевого хозяйства

Предполагается, что новая практика будет применена в садово-некоммерческом товариществе участников войны и тыла «Октябрьское» в Иркутском районе, «Садовод» в Ангарском районе, «Братский садовод» в Братском районе. Как было отмечено на заседании рабочей группы, энергоимущество этих товариществ обладает разными характеристиками. А значит, может быть передано разным сетевым компаниям, что позволит получить широкий спектр нового опыта для его дальнейшего распространения и использования.