Эволюция школ в Иркутске

За эти парты уже через 10 дней сядут ученики. Пока вместо них — взрослые люди, во главе с сенатором от Приангарья Виталием Шубой. Новая школа № 69 выросла в микрорайоне «Эволюция» всего за год — стройка началась в июне 2016-го. Теперь в самом большом общеобразовательном учреждении областного центра на 1 275 мест все готово к 1 сентября: и библиотека, и танцевальный зал, и бассейн с дорожками в 25 метров. Школа в «Эволюции» — образец успешной реализации федеральной программы «Школа 2025».

Виталий Шуба, сенатор совета федерации Федерального собрания РФ от Иркутской области.

Я вспоминаю, как начинался этот проект: 7 декабря 2015 года я встретился с первым заместителем Министра образования и науки, и мы обсуждали вопрос реализации этого проекта. Была идея, были эскизные проработки. И за этот короткий период запроектировали это учреждение. Более того, проект «Эволюции» вошел в федеральный реестр образовательных учреждений и может быть использован как типовой в других субъектах России.

Точно такой же проект будет реализован администрацией города при содействии федеральных властей в Академгородке. Там уже началось строительство нового здания 19-ой школы. А это предместье Рабочее. Дополнительный блок школы № 66 готов. Его площадь — 5,5 тысяч квадратных метров. Здесь будут учиться младшеклассники. Отделка завершена, мебель и оборудование установлены.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска.

Мне приятно, что вот такие школы, такие блоки типовые можно делать, нужно делать и делать их в дополнение к действующей школе при соответствующем балансе территории как типовой проект привязывать и делать блок почти на 600 ребятишек. Со своей столовой, актовым и спортивным залом. Даже ни каждая общеобразовательная школа может таким похвастаться.

Точно такие же дополнительные блоки могут появиться и в других школах Иркутска. Такая потребность есть, отметил мэр города Дмитрий Бердников. Первые на очереди 57-ая и 14-ая школы.