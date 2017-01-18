Школы и детсады в Иркутске будут и ремонтировать, и строить

Строительство и реконструкция учреждений образования в Иркутске продолжится в 2017 году. Об этом заявил мэр города Дмитрий Бердников вовремя посещения нового дополнительного здания детского сада № 10 на улице Новаторов. Оно возведено менее чем за год и может принять 140 человек. В помещении семь групп, спортивный зал, пищеблок, лифт – садик рассчитан на то, что в нем будут воспитываться и маломобильные дети. Организована работа медицинского кабинета и логопеда. Также мэр Иркутска посетил открывшийся после реконструкции блок «К» средней общеобразовательной школы № 31 в микрорайоне Зеленый. Раньше там был кадетский корпус. Капитальный ремонт длился три месяца.

Антонина Корочкина, директор школы №31

Сдача этого блока позволила нам перейти на обучение в одну смену, начальная школа учится в одну смену вся. Мы раньше занимались в двух блоках, теперь у нас три блока. И в связи с тем, что здесь был сделан зал хореографии, мы можем проводить третий час физкультуры, и как раз мы разместились в одну смену.

1 сентября в Иркутске после ремонта откроются двери начальной школы № 66 на 250 мест, основного корпуса школы № 64 на 550 мест, а также новой школы на 1275 мест в жилом комплексе «Эволюция». Начнется возведение школы № 19 на 1100 мест. В этом году планируется подать заявку на софинансирование из бюджетов разных уровней реконструкции гимназии № 25. Кроме того, начнется строительство детского сада на улице Зимней, будет окончено проектирование детского сада на улице Академика Бурденко в Октябрьском округе и общеобразовательной школы в микрорайоне Лесной.