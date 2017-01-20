Школе-интернату подарили тактильный глобус

Весь мир в ладонях. Тактильный глобус получила одна из школ Иркутска. В чем его особенность, и почему предпочтительнее было бы, чтобы глобус был сделан в России, а не в Соединенных Штатах, узнавала Анастасия Бурлакова.

На урок географии в школе-интернате для слабовидящих детей сотрудник областного художественного музея Наталья Гончаренко пришла с подарком. Вот этим глобусом. От обычного он отличается тем, что изображение выпуклое, и знакомиться с миром можно при помощи пальцев.

Надежда Козлова, учитель географии специальной школы-интерната для обучающихся с нарушением зрения №8 г. Иркутска

Данный рельефный глобус позволяет нам дать возможность увидеть все страны мира на разных его материках. Каждая страна показана отдельным цветом. Также здесь можно увидеть горы. Основные горные массивы, которые находятся в тех или иных странах. И можно иметь общее представление о рельефе на территории разных стран.

Сеть параллелей и меридианов, линия экватора – всё такое же выпуклое. Глобус куплен на деньги благотворителей, он стоит 20 тысяч – в пересчете на российские рубли. Такую тактильную модель планеты пока производят только в Соединенных Штатах. Соответственно все названия материков, стран, океанов и морей – на английском. Но даже не это главное, а то, что картина мира здесь дана такая, какую хотела бы видеть Америка.

Виктор Токаревский, педагог-психолог специальной школы-интерната для обучающихся с нарушением зрения №8 г. Иркутска

Единственное, что может быть, на будущее надо иметь в виду нам в России, что хорошо, чтобы свои производители это делали. Поскольку там есть некоторые спорные моменты с точки зрения геополитики, когда границы государств не совсем те, которые мы представляем себе в Российской Федерации. С точки зрения же познания географии глобус – в высшей степени хорошо выполнен.

Людмила Коршунова, начальник отдела адаптации отдельных категорий детей министерства образования Иркутской области

Школа №8 города Иркутска – это единственная образовательная организация, на территории которой обучаются дети с нарушением зрения. Соответственно, для обучения детей требуются и специальные условия, они и создаются.

В школе-интернате №8 для обучающихся с нарушением зрения 186 учеников, среди них есть слабовидящие, дети с остаточным зрением и дети полностью слепые. Глобус может быть полезен всем, и в школе благодарны людям, которые помогли с его приобретением. А первым двум группам, то есть детям, которые видят, но плохо, нужны электронные средства увеличения. С их помощью они могут читать. Сейчас в школе четыре таких устройства, необходимо еще 25.