Школа мечты, школа 21 века — как только не называют новое образовательное учреждение в микрорайоне Эволюция. Впрочем, этим названиям учебное заведение вполне соответствует. Здесь есть амфитеатр, который спроектирован по аналогии с лекториями в вузах. О новых возможностях своей школы десятиклассник Виталий Степанов рассказывает мэру Иркутска Дмитрию Бердникову:

устроено в таком образе , что все участвуют, никто не останется в стороне.

— а меня пригласите когда нибудь?

-да разумеется.

— интересно же , я никогда не был в амфитеатре. Виталий Степанов, ученик школы №69:

«Мне школа понравилась многочисленными нововедениями — такими как амфитиатр, планетарий, это необычно. Здесь создаются все условия для того, чтобы получить максимальный уровень образования и продолжить свою образовательную деятельность после школы, в институте. «

Далее экскурсия — по другим достопримечательностям школы, которая вмещает более 1200-от человек. В ней будут учиться в одну смену все 46 классов. Это одна из самых больших и современных школ в Сибирском федеральном округе. Она строилась по новому проекту, который вошел в реестр типовых проектов в России. Гордость — плавательный бассейн длиной 25 метров — он для уверенных пловцов, для начинающих предназначена 8 метровая малая чаша. А вот еще одна новинка.

Туяна Нимаева, корреспондент:

Такой планетарий пока единственный в Иркутске. Здесь установлен купол диаметром 4, 5 м. Что позволяет одновременно вместить полкласса — это 15-18 человек. Уже закуплены полнокупольные фильмы для уроков астрономии, кроме того здесь будет использоваться астрономический симулятор звездного неба. Таким образом, зрители смогут путешествовать по реальной вселенной.



Кроме астрономии, здесь планируется показывать учебные видеоматериалы и по другим предметам. А это зрительный зал на 500 мест. Сейчас в нем проходит первое мероприятие — тожественный прием мэра Иркутска, посвященный началу нового учебного года. Дмитрий Бердников вручает благодарности, памятные знаки и медали педагогам. Всего отмечено 300 учителей.

Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска:

«Эта школа, которую мы открываем, – шаг в направлении улучшения качества муниципального образования и решения задач, поставленных перед нами президентом. Мы обязательно добьемся того, чтобы в нашем городе были такие современные школы.»

69 школа — распахнет свои двери 1 сентября. На торжественной линейке соберутся одновременно все 46 классов — 1200 учеников. Такого в городе еще не было.