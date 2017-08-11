Чтобы отдых не стал трагедией

На Байкале, как на оживленной дороге. В акватории у острова Ольхон даже среди островов-памятников природы и заповедных мест здесь встречаются нарушители. К примеру у этих отдыхающих на катамаране — нет спасательных жилетов. Инспекторы составляют протокол и выписывают штраф.

Туяна Нимаева, корреспондент новостей «Сей Час».

Инспекторы ГИМС ежедневно мониторят акваторию озера Байкал. Проходят 30-40 километров и еженедельно выявляют нарушителей на воде.

Всего с начала лета в Приангарье привлечены к административной ответственности десять судоводителей. После составления протокола, судно отправляется на штрафстоянку. Если владелец был пьян, он может быть лишен прав на 2 года.

Михаил Грудинин, старший государственный инспектор по маломерным судам.

Нарушения разные — и по безопасности пассажиров. и судоводители без удостоверения на право управления.

Во время сегодняшнего рейда у капитанов со стажем всё в порядке — документы на месте, средства спасения — в наличии. Но без профилактики никак.

Напоминаю что в Иркутской области проходит операция «безопасная вода». Будьте острожными и внимательными на воде.

Но именно осторожностью многие пренебрегают. С начала лета утонули 84 человека, из них 20 детей. Основная причина гибели взрослых – купание в необорудованных местах в состоянии алкогольного опьянения. Дети же гибнут из-за невнимания родителей. Спасатели так же отмечают, надувные матрасы — тоже становятся причиной гибели. Так, 5 августа в Ново-Грудинино 23-летний парень соскользнул в воду с надувного матраца и утонул, плавать он не умел. Поэтому инспекторы ГИМС следят за отдыхающими и на берегу. Тем более, на всем Ольхоне нет ни одного специально оборудованного места купания.

Вы знаете, что здесь купание запрещено. Здесь нет пляжа, поэтому детей выводить надо.

Благодаря работе ГИМС, в Приангарье этим летом удалось предотвратить несколько десятков происшествий на воде, были спасены 42 человека.

Валерий Николаев, начальник Сахюртинского поискового спасательного подразделения Байкальского поискового спасательного отряда МЧС России. В основном, когда большой наплыв туристов, в июле. Все ездят как хотят. Выпивают, садятся за руль. Поэтому происходят происшествия. Сейчас благодаря рейдам с ГИМС, и поэтому происшествий не было.

В ближайшие выходные снова будет жарко — до плюс 28 градусов и люди снова потянутся на берег. А это значит, инспекторы ГИМС также выйдут на воду.