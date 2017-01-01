ЧП года: «Боярышник»

Более 1 миллиона 300 тысяч литров алкоголя и спиртосодержащей жидкости изъято из незаконного оборота в Иркутской области с начала года. Оперативники проверили 5 тысяч торговых точек, изъято 65 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, из них 7 тысяч литров «Боярышника». Того самого, из-за которого в декабре погибли 74 иркутянина. В косметическом средстве вместо спирта этилового производители использовали спирт метиловый.

В реанимации лежат те, кто выжил после ядовитого застолья. 28-летняя Валентина выпила вместе с мужем и свекровью косметическое средство для принятия ванн «Боярышник». Жидкость употребляли внутрь. Не боялись, ведь в составе – 93% этилового спирта. В этот раз в «Боярышнике» вместо спирта пищевого оказался ядовитый метиловый. Смертельная выпивка унесла жизнь ее свекрови.

Валентина, пациентка Иркутской городской клинической больницы №3

Может просто дешевое, просто чисто спирт, посчитали, что лучше взять его, чем водки в другом магазине, потому что она там всегда отдавала резиновым оттенком.

В областном центре от отравления метанолом пострадали более 120 человек, из них жертвами яда стали 74 иркутянина. Этот список рос две недели с 17 декабря, когда поступил в больницу первый пациент в крайне тяжелом состоянии. За жизни еще 11 пострадавших до сих пор борются врачи. Главный внештатный токсиколог Иркутской области Алексей Третьяков поясняет – достаточно чайной ложки метилового спирта, чтобы умереть. А тем, кто выжил, предстоит длительное лечение.

Алексей Третьяков, главный внештатный токсиколог Иркутской области

При тяжелом поражении человек может остаться инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Поражается почки, печень. Достаточно тяжелые пациенты. И прогнозы давать трудно. Помощь оказываем в полном объеме.

Возраст пострадавших от 25 до 70 лет. Среди них не только асоциальные люди, но и вполне благополучные – есть медики и воспитатели детского сада. В подпольных цехах, где разливали смертельный «Боярышник», полицейские обнаружили контрафактную водку известных брендов. Три таких цеха закрыты. Возбуждено уголовное дело. Задержаны 23 подозреваемых.

Карина Головачева, старший помощник руководителя следственного управления СКР по Иркутской области

Это индивидуальные предприниматели, их сотрудники, которые осуществляли продажу на торговых точках Иркутска и также в иных местах. Кроме того, следственные действия проводятся в городе Санкт-Петербурге, республике Северная Осетия по отработке фирм, которые указаны на этикетке в качестве производителя этого средства.

В Приангарье был введён режим ЧС. Торговля спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей, запрещена.