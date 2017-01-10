Главная новость Происшествие Число жертв ангарского маньяка значительно возросло 10.01.17

Число жертв ангарского «Чикатило» возросло до 59. Экс-милиционер Михаил Попков признался, что преступлений было больше. Напомним, изначально доказательная база во время предварительного следствия была собрана по 22 убийствам и двум покушениям. Все преступления были совершены с 1994 по 2000 годы. 14 января 2015 года Попков был приговорён к пожизненному заключению. Себя он назвал «чистильщиком», который чистит город от женщин лёгкого поведения.