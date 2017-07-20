Четвертые областные соревнования по водно-моторным видам спорта прошли в столице Приангарья

Начинается первый этап соревнований спасателей — это гонка на воде. Суда проходят дистанцию в 600 метров. Расстояние между буями — 200. Участники первого заезда сразу ставят высокую планку — 1 минута 42 секунды на всю трассу. Такой «форсаж» на глади водоема на самом деле — редкость.

Анатолий Пелезов, спасатель третьего класса аварийно-спасательной службы г. Иркутска.

В обычной жизни, конечно, не так часто приходится виражировать, но бывает и покруче. Этапы довольно-таки сложно проходить, потому что во-первых погодные условия тоже влияют, где-то ветерок дунет, волна попадает под борт, и, соответственно от самого корпуса судна волнение создается.

Галина Соболева, корреспондент новостей «СЕЙ ЧАС».

На втором этапе гонки капитаны судов должны показать навыки скоростного маневрирования. Оценивается, конечно, скорость, и техника. Самое главное в этих соревнованиях — безопасность.

Так, штрафные секунды можно получить за неправильно надетый спасательный жилет, задетые бортом судна буйки и не по инструкции пристегнутые страховочные шнуры. Они нужны, чтобы остановить лодку в случае неисправности. Такая ситуация может случиться не только на соревнованиях, но и в обычной работе спасателей.

Дмитрий Миронов, главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам.

Для чего проводим эти соревнования — для того, чтобы оценить навыки и умения безопасно управлять маломерным судном, и не только профессиональных спасателей, инспекторов ГИМС, но и судоводителей, команды которых представлены на этих соревнованиях. Навыками такими нужно обладать, с учетом того, чтобы при необходимости быстро доставить пострадавшего куда-то к пункту оказания медицинской помощи, конечно, все это пригодится.

Если же ситуация критическая, первую помощь приходится оказывать на месте. Это часть эстафеты — третьего этапа соревнований. Ее дистанция невелика — 150 метров, но с серьезными испытаниями для экипажей судов.

Один держит круг, а второй гребет, 50 метров до этой лодки, лодку прицепляете к катеру, нужно передать круг, не уронить его. Перебираетесь, буксируете лодку.



А на пристани спасателей ждет пострадавший манекен. Причем все способы оказания помощи, на которые обычно тратится не меньше получаса, участники должны продемонстрировать за пять минут. Из пяти команд с этим и другими испытаниями лучше всех справились представители аварийно-спасательной службы Иркутска. Им и достался кубок победителей.