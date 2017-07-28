Целовальник в Тальцах

Целовальник, прапрадедушка современных барменов. Главный работник кружечного двора, он наливал напитки, вел учет доходов и расходов, выдавал кредиты и знал все новости города. Здесь, в «Тальцах», целовальник занят примерно тем же. Только вместо горячительных напитков — просто согревающие.

Екатерина Провоторова, корреспондент новостей «СЕЙ ЧАС». Посетители экспозиции смогут окунуться в эпоху 17-го века. Раньше целовальник продавал кружечку горячительного. Сейчас гостям будут предложены на выбор несколько видов чая из сибирских трав, квас и сбитень.

А в старину в таких заведениях хранились и продавались в розницу алкогольные напитки. Такой бизнес был под строгим присмотром государства, ведь это до сих пор очень прибыльное дело. Купцы, занимающиеся алкоголем, считались людьми, состоящими на гос службе. И не случайно, что кружечный двор в музее Тальцы расположился в государевой деревянной крепости Илимского острога. Как правило, кружечные дворы посещали исключительно мужчины. Обсуждали новости, играли в азартные игры и — нередко проигрывали целые состояния.

Елена Колганова, заместитель по науке Иркутского культурно-этнографического музея «Тальцы».

В 17-м веке вино пили из вот таких вот кружек. Нормой приема спиртного было 150 мл. Пили, что называется в голую, то есть не закусывали. Но для дорогих гостей, купцов целовальник всегда имел рыбу и окорок.

Вином, в то время, называли обычный самогон. Его закупали у местных производителей. Посетители экспозиции попробовать вино по старинному рецепту хоть и не смогут, зато смогут увидеть аутентичную обстановку того времени. Из деталей интерьера в кружечном дворе: прилавок, печь по черному, полки, на которых стоят кружки и черепки, винные десятиведерные бочки и стол , за которым вели бухгалтерию.

Владимир Тихонов, директор Иркутского культурно-этнографического музея «Тальцы». Самым интересным моментом здесь мы решили ввести интерактив, потому что просто обстановку смотреть-это скучно. Современный метод- интерактивный. У нас здесь будут наливать чай, угощать чаем посетителей бесплатно. А в углу будут сидеть два казака и проводить свое время, играя в кости.

Две фигуры казаков, образ которых взят с картин русских художников, уже заказаны. Их доставят в музей совсем скоро — к 1 августу, когда экспозиция начнет работу.