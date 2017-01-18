Хоккейных школ становится больше

В Братске открылось отделение областной спортивной школы по хоккею с мячом «Сибскана». Юные спортсмены будут заниматься на новом корте на улице Мира. Для детей и тренеров обустроена тёплая раздевалка. С начинающими хоккеистами будут работать два наставника. В спортивной школе ждут ребят с 5 до 15 лет. Необходимо разрешение врача. Занятия бесплатные.

Сергей Савин, тренер по хоккею с мячом отделения спортивной школы «Сибскана» в г. Братске

Мы принимаем мальчишек и девчонок всех возрастов. Все желающие приходите заниматься в «Чердак-Спорт»! Единственное, что требуется от родителей на данном этапе, чтобы у ребёнка были коньки. Неважно какие. Финансовое обеспечение, которое будет позже, нас обует и оденет.

Напомним, областная спортивная школа по хоккею с мячом начала работать в январе. База в Иркутске. Предполагается, что кроме Братска, отделения будут созданы также в Усть-Илимске, Бодайбо, Усть-Куте, Железногорске-Илимском, Свирске и Тулуне.