Форум «Стратегический резерв-2017»

Александр Вагурин приехал на форум из Санкт-Петербурга. Молодой специалист в судостроении уже не первый раз делится с коллегами своим опытом профсоюзной работы. Пять лет он отстаивает права работников завода, на котором работает.

Александр Вагурин, участник форума (г. Санкт-Петербург).

Как пример, самое простое — это мы рассказываем про коллективный договор, который удалось заключить на нашем предприятии, рассказать как нам удалось добиться принципиальных для нас моментов, также я слушаю, как другие делают это организации. За последний, допустим, год это по поводу сокращения рабочего времени для профессий, которые работают в закрытых помещениях, это при сварке, зачистке, для маляров и так далее.

А пока Петербургская делегация только размещается и знакомится с Байкалом, члены профсоюзов Иркутской области репетируют свое выступление. Валерия Галкина — одна из 55 представителей Приангарья. Она приехала из Братска, и обучение молодых профактивистов — ее прямая обязанность.

Валерия Галкина, участник форума (г. Братск).

Очень большое количество тренингов, меня интересует командообразование, это очень такая классная штука, она помогает в работе и рабочим, и специалистам, и руководителям более высокого уровня, потому что команда, направленная на результат, может получить гораздо больше. И компания такая будет гораздо больше развиваться.

Собравшиеся на форуме молодые люди — это живой пример активной позиции, которой сейчас обладают далеко не все. Так, после выпуска из вуза многие молодые специалисты выходят из профсоюзов.

Галина Келехсаева, заместитель председателя федерации независимых профсоюзов России.

У нас есть большая проблема в этом плане, когда после окончания вузов молодые люди идут устраиваться на работу, если на предприятии есть профсоюзная организация, это прекрасно,в лучшем случае они становятся членами этой организации. Если нет, то все, считай, членство утрачено. Потому что при попытках создать профсоюзную организацию, как правило, молодые люди получают от руководства негативную реакцию.

Иркутская область принимает форум «Стратегический резерв» уже во второй раз. В этом году на Ольхон приехали около 300 молодых профактивистов почти из всех регионов России. По словам лидера профсюзов Приангарья, это не только возлагает обязанности, но и дает широкие возможности для развития.

Александр Оболкин, председатель Иркутского профобъединения.

Конечно, работа с молодежью является одной из приоритетных в нашей деятельности, потому что мы все прекрасно понимаем, что молодежь — это будущее профсоюзного движения. Мы надеемся, что в ходе этого форума пройдет очень хороший обмен мнениями, обмен проблем, проблем всего профсоюзного движения и особенно проблем молодежи, и конечно, будем способствовать консолидации усилий всех профсоюзных организаций.

Пополнение профсоюзного актива молодежью – одна из основных задач молодежной политики Федерации независимых профсоюзов России. Самые активные молодые люди попадают в кадровый резерв и в будущем становятся профсоюзными лидерами. Форум продлится до 10 августа. За это время здесь обсудят более 50 вопросов по разным аспектам профсоюзной работы.