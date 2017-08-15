Финал фестиваля «Рыбий глаз» пройдет 26 августа
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Финал фестиваля «Рыбий глаз» пройдет 26 августа

15.08.17

Завершился национальный этап XV Международного фестиваля любительских фильмов «Рыбий глаз». На протяжении 19 лет Телекомпания АИСТ совместно с кинематографистами Иркутской области и соседних регионов  выбирает лучшие работы видеолюбителей со всей России. В этом году география участников вышла за пределы страны: в фестивале приняли участие режиссеры из Германии, Казахстана и Украины.

Бессонные ночи за просмотром фильмов  и тяжелое бремя оценки: итоги фестиваля подведены. 10 работ из Иркутской области стали победителями и призерами в 6 номинациях: «Синема», «Природа и путешествия», «Мой город», «Моя семья», «Забавный момент» и  «Анимация». Особенно членов жюри порадовали мультипликационные работы жителей Приангарья.

«Трехсерийный мультфильм «Купи кота» из Усолья-Сибирского поразил необычным техническим исполнением и очень сложным, много ступенчатым сюжетом. Настоящая космическая эпопея. Которую с удовольствием смотрела не только я, но и мой ребенок,» — говорит Светлана Гутентог, председатель оргкомитета фестиваля, заместитель генерального директора, главный редактор программного вещания ТК АИСТ.

Так, среди анимационных работ все призовые места заняли видеолюбители из Иркутской области, а вот дипломы номинации «Забавный момент» отправятся  в разные города России.

Уже в следующем году формат фестиваля ждут изменения. К юбилею национального этапа организаторы решили уйти от традиционных любительских лент к короткометражным фильмам.

«Двадцать лет назад, когда развивалось любительское кино, это было хоум-видео, для всех это было необычно, интересно, то сейчас, по прошествии двадцати лет, то люди начали снимать уже практически профессиональное кино. Это кино снимается на телефоны, на камеры, это все доступно, и мы решили, что на следующий год мы немножко изменим формат,» — пояснил Амгалан Базархандаев, генеральный директор ТК АИСТ.

Ну, а в этом году видеолюбителей все еще ждут сюрпризы. 26 августа в 11:30 В кинотеатре «Художественный» состоится церемония награждения победителей «Рыбьего глаза – 2017». Во время мероприятия пройдут мастер-классы по сценарию и операторской работе, выступление танцевальных и вокальных коллективов Иркутска. А вручать подарки за лучшие фильмы будут видные деятели кинематографического искусства, актеры и общественные деятели.

Имена финалистов будут опубликованы на нашем сайте в разделе фестиваля «Рыбий глаз» после награждения победителей.

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