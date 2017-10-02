Финал фестиваля «Рыбий глаз» в Японии

АИСТ прилетел из Японии с хорошими новостями

Россия получила приз в номинации «Анимация» на 15 международном фестивале любительских фильмов «Рыбий глаз». Церемония награждения прошла в японском городе Мияконодзё. Именно там собрались делегации всех пяти стран -участников фестиваля: России, Японии, Кореи, Китая и Монголии. Генеральный директор ТК АИСТ открыл церемонию награждения.