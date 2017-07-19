Фестиваль туризма состоялся в Китае

Площадь «Ваньда Бэйла». На один вечер она превращается в импровизированный зрительный зал под открытым небом. Жители Маньчжурии и гости занимают свои места. Артисты готовятся за кулисами. На сцену выходят ведущие этого вечера — представители трех стран России, Монголии и Китая. Шестнадцатый международный туристический фестиваль объявляют открытым. Начинается праздничный концерт с танца дружбы.

Международный туристический фестиваль проходит в Маньчжурии ежегодно и собирает большое количество гостей. Главная цель мероприятия — объединение стран соседей, развитие экономических отношений, обмен культурными ценностями. Есть еще один повод собраться всем вместе — это 70-летие создания Внутренней Монголии. Именно в этом автономном районе Китая расположена Маньчжурия. Город, который граничит с Россией.

Гостей фестиваля с богатой культурой нашей страны через танец и песню знакомит коллектив «Забайкалье». Здесь в Маньчжурии артистов встречают бурей аплодисментов, кто-то даже подпевает. Не зря этот город негласно называют самым русским городом Китая.

В рамках фестиваля здесь на сцене награждают исполнителей степных песен, композиторов и авторов за вклад и развитие национальной культуры. Дипломы и хрустальные статуэтки получают представители Китая и Монголии. После церемонии награждения для зрителей выступает коллектив из Улан-Батора. Артисты играют на традиционном музыкальном инструменте моринхур.

Кульминацией праздника стало выступление звезды из Пекина. Шоу танцев и песен продлилось 3 часа и завершился праздник красочным фейерверком.