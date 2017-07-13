Фестиваль бетонных скульптур в Братске близится к завершению

Иван и Елена Смирнова впервые работают с бетонными скульптурами по каркасной технологии. Супружеская пара приехала на фестиваль из Перми. Иван — профессиональный скульптор, ему достается самая тяжелая работа — сварка, установка каркасов, распиливание арматуры. А Елена помогает с проработкой деталей и придает композиции творческую индивидуальность.

Иван Смирнов, скульптор, г. Пермь.

Сначала делается жесткая конструкция из швелеров, потом арматурой черновая форма моделируется, после этого уже более мелкой арматурной сеткой начинаешь моделировать

форму, закидываешь ее бетоном, чтобы продукт был зрителю более понятен, и последняя идет финишная обработка, которым уже моделируешь под финиш, то есть мелкая деталировка проходит.

Одна такая скульптура весит не меньше тонны. Для облегчения конструкции некоторые авторы заполняют ее полость пустыми пластиковыми бутылками. В раствор, из которого и будет состоять основная часть композиций добавляют особые пластичные элементы — во-первых, это облегчает проработку мелких деталей, а во-вторых увеличивает срок службы. Как только раствор застынет, повредить его можно будет только болгаркой. Скульпторы решили таким образом увековечить советские мультфильмы.

Иван Зуев, ЗУЕВ, скульптор, г. Усолье-Сибирское.

Советские мультики мы выбрали, чтоб детям (это все для детей же мы делаем), так сказать вкладываем в наше будущее. И советские мультики, классику, мы решили увековечить в бетоне. Это антивандально, это красиво, это супер просто.

Сам Иван Зуев, один из авторов идеи облагородить парк, решил воссоздать картину из приключений барона Мюнхаузена. Правда,с собственными коррективами:

Мультяшный Мюнхаузен запускает киношного. Он же сам себя из болота тащил? Тащил. А я решил, что мультяшный стрельнет Янковским. Это будет точная копия, я вам маленький секретик открыл.



Руководство парка продолжит работу по облагораживанию территории: здесь установят скамейки и новое освещение. Чтобы фотографии туристов с 20-ю мультгероями получались еще более яркими.