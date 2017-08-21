Фенол в детском саду Ангарска

В 96 детском учреждении 11 групп, которые посещают 265 малышей. Сегодня пять групп, а также изостудия, закрыты. В воздухе помещения сотрудники ангарского Роспотребнадзора обнаружили вредное вещество фенол, или по-научному — гидроксибензол.

Андрей Секунда, начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ангарскому городскому округу.

Максимальное вдыхание этого вещества вызывает раздражение слизистой, может быть остановка дыхания, попёрхивание, безусловно, влияние на центральную нервную систему. Причина, по которой именно явилось появление превышения этих показателей, на наш взгляд — проведённый ремонт учреждения. И одна из причин — применение лакокрасочных материалов — не в соответствии с их назначением.

Все документы на материалы, которым были окрашены стены детсада, переданы в Роспотребнадзор. На устранение нарушения — 20 дней. Детей на это время перевели в другие группы. Но прежде, чем они вернутся в знакомые стены, специалисты повторно возьмут пробы.

Ольга Загороднева, начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Ангарского городского округа. 50% детей приступили к посещению организации, это, конечно, позволило нам перевести ребятишек в другие группы и разместить там комфортно. Т.е. лабораторные исследования были сделаны и в этих группах. И там предельно допустимая концентрация была в пределах нормы, т.е. пробы были стандартные, поэтому мы разместили детей именно в этих группах. Ни один ребёнок из детского сада выведен в связи с этими обстоятельствами не был.

Результаты повторного исследования групп будут известны в ближайшее время. Стоит отметить, что подобная ситуация возникала и в прошлом году. Тогда специалистам удалось предотвратить возможное отравление воспитанников детского учреждения номер 76. Там опасность могла создать новая мебель. Материал подготовлен при содействии телекомпании АКТИС.