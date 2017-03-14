Фанаты «Игры престолов» поборются за звание знатока бестселлеров Джорджа Мартина

Фанаты «Игры престолов» в Иркутске поборются за звание знатока бестселлеров Джорджа Мартина. Сегодня в библиотеке Молчанова-Сибирского пройдёт первый отборочный тур. В нём примут участие 5 команд. Ещё две игры намечены на 17 и 24 марта. Сейчас идёт приём заявок. Для участия нужно создать команду от 2-х до 4-х человек, оформить заявку в группе Вконтакте «Игра престолов и битва фанатов». В финале победители каждой из трех игр поборются между собой за 1 место.

Юрий Литвяк, организатор викторины по книгам «Игра престолов»

— Нужно внимательно читать книги, а чтобы их внимательно читать, нужно их любить. То есть, у нас не просто те, кто заучивают эти книги, и придет все по вызубренному скажет. Нет, так не получится. нужно именно любить, чувствовать их. Вопросы будут на сообразительность, на знание. Еще, что очень важно, будут вопросы, требующие находчивости и актерских способностей. То есть команды должны будут между собой взаимодействовать, и кое-что друг другу показывать, подсказывать. А другие люди должны пытаться все это понять, что они им подсказывают. Но, все подробности уже на квизе будут

«Игра престолов» — это фэнтази-роман американского писателя Джорджа Мартина. Впервые он был опубликован в 1996 году. Спустя 15 лет роман возглавил список бестселлеров по версии газеты Нью-Йорк Таймс. В 2011 году роман «Игра престолов» был экранизирован.