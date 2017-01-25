Учет и контроль лесозаготовок — на пластиковых картах

Автоматизированная информационная система учета древесины – как работает и для чего нужна. Это стало темой сегодняшнего заседания межведомственной комиссии в правительстве региона. После введения системы вся информация о номере партии древесины, времени передачи и отгрузки будет заноситься на специальную пластиковую карту. Такая карта будет выдаваться каждому предпринимателю, работающему в сфере лесозаготовок. Считывание информации может проводиться в любом месте без использования интернета. Для этого на мобильные телефоны лесных инспекторов и других проверяющих будет установлена разработанная Росатомом программа. По мнению первого заместителя губернатора — председателя правительства Александра Битарова, участие региона в пилотном проекте по чипированию древесины позволит лучше вести учет заготовки леса.

Александр Битаров, первый заместитель губернатора – председатель Правительства Иркутской области

Данный проект, если все сложится, позволит нам значительно декриминализировать отрасль, не позволит беспрепятственно передвигаться по территории области древесине, которая заготавливается незаконно.

Чипирование древесины позволит сформировать банк данных по заготовке леса, сократить объем незаконных рубок и транспортировки. Если пилотный проект успешно пройдет апробацию, опыт Приангарья будет распространен и на другие регионы.