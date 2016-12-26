Уступили под занавес года

Проиграли в заключительном матче 2016-го. Хоккеисты ангарского «Ермака» уступили на выезде «Зауралью» из Кургана. Счёт открыли хозяева льда на 46-й минуте. В самом конце встречи ангарчанам удалось отыграться: Александр Майер вернул равенство. До окончания основного времени цифры на табло больше не изменились, игра перешла в овертайм, а после в серию буллитов. До этого матча по ходу сезона оранжевые серии буллитов выигрывали. Но в этот раз удача улыбнулась соперникам. И со счётом 1:2 «Ермак» уступил. Следующая игра у оранжевых пройдёт уже в 2017-ом году. 6 января ангарчане принимают «Молот-Прикамье».