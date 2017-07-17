Упавший у острова Ольхон самолет Cessna 172, поднялся в небо без согласования

В небе над озером Байкал планирует легкомоторный самолет Cessna-172R. Еще мгновенье — что-то идет не так, судно начинает резко снижаться.

Эти кадры сняли очевидцы на острове Ольхон. Отдыхающие стали свидетелями жесткой посадки прогулочного самолета. К месту падения стягиваются лодки и катера. Благо, борт приземлился недалеко от берега. В салоне пилот и трое пассажиров: двое мужчин и 15 летний подросток. Пострадавшие самостоятельно выбираются из салона и просят о помощи.



Может он низко летел, нет нет, он заглох.

Вон все живы. самолет уперся в дно.

На кадрах видно, пилот пытается увести машину от берега, где находятся отдыхающие. Обошлось без жертв. Подросток и один из мужчин отказались от госпитализации. Еще одному пассажиру оказали первую помощь медики, которые находились на острове. Четвертого мужчину доставили в Иркутск. Сейчас он находится в областной больнице.

Сергей Петров, заведующий отделением нейрохирургии Иркутской областной клинической больницы.

Его доставила машина с авиации. Он находится в общей палате, не в реанимации. Это травма головы. Он сильно обо что-то металлическое ударился головой и лицом. Он не находился за штурвалом.

Cessna 172 — это американский лёгкий самолёт. Выпускается с 1955 года в США в 25 модификациях. Всего выпущено более 43 тысяч моделей. Он рассчитан на одного пилота и трех пассажиров. Размах крыльев этой птицы 11 метров, масса 736 кг. Cessna 172 развивает скорость 228 км в час и может преодолеть расстояние в 1272 километров. На Ольхоне этот самолет использовали для туристических прогулок по воздуху над островом и озером Байкал. Как нам пояснили в Федеральном агентстве воздушного транспорта, в небо самолет поднялся без соответствующих документов. Зарегистрирован Cessna в Татарстане. Мы попытались связаться с компанией, которая выполняет прогулки над островом.

— К сожалению полетать не получится,

— А почему?

— А улетели самолеты.

— Мне сказали у вас два

— Вот два и улетели.

— И не будут летать?

— Думаю, что да.

Стоит такая прогулка 2 тысячи с человека и длится она 30 минут. По какой причине упал самолет выясняют специалисты. По факту жесткой посадки Цессны идет проверка.