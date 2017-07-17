Упавший легкомоторный самолет возле Ольхона зарегистрирован в Татарстане

Потерпел крушение самолет Cessna возле острова Ольхон 16 июля. Воздушное судно принадлежит частному лицу и совершал полет без соответствующей документации. Самолет модели Cessna-172 упал в воду недалеко от мыса Бурхан. На борту частного самолета находилось четверо человек. По словам очевидцев, первую помощь потерпевшем оказывали медики, отдыхающие на острове Ольхон. Двое людей, находившихся на борту, отказались от медицинской помощи. Состояние двоих оценивается как тяжелое, сообщает Министерство здравоохранения Иркутской области. После крушения пострадавшие были доставлены в Хужирскую больницу. На данный момент один из пострадавших уже транспортирован в Иркутскую областную клиническую больницу.

Для выяснения обстоятельств авиакатастрофы, на месте падения легкомоторного самолета уже работает следственно-оперативная группа Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.