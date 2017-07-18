Упавший в Байкал самолет Цессна подняли со дна озера из-за разлива топлива

Упавший в Байкал самолет Цессна подняли со дна озера. Судно находилось на глубине 3,5 метра. Решение было принято из-за того, что топливо самолета Cessna-172R растеклось в озере Байкал. Характерное нефтяное пятно было обнаружено на расстоянии 120 метров от берега. На место выехали специалисты Байкальского управления Росприроднадзора. Там взяли пробы воды и отправили образцы в лабораторию. Заключение будет готово в течении 7 дней. Тогда специалисты смогут подсчитать нанесенный природе ущерб.

Дмитрий Козулин, главный специалист-эксперт Байкальского управления Росприроднадзора. Был выявлен разлив нефтепродукта в результате крушения самолета , после чего был отобран пробы воды для лабораторного исследования. Там был характерный запах нефтепродуктов примерно на площади 15 квадратных метров. Все было зафиксировано.

Байкальским управлением Росприроднадзора принимаются меры для ликвидации последствий аварии самолета, организованы мероприятия по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. Напомним 16 июня вечером прогулочный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в акваторию озера Байкал. На борту находились 4 человека — пилот и трое туристов, одному из которых 15 лет. Травмы получили двое, одного из пострадавших доставили в иркутскую областную клиническую больницу. Его жизни ничего не угрожает. Зарегистрировано воздушное судно в Республике Татарстан. Сотрудники следственного комитета на транспорте устанавливают владельцев Цесны 172. Личность пилота уже установлена.