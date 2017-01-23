Уничтожат фальсифицированный алкоголь

140 тонн фальсифицированного алкоголя будет уничтожено по решению суда в Иркутской области. Всего будет ликвидировано 300 тысяч бутылок общим объемов около 139 тысяч литров. Всё это вещественные доказательства, изъятые по уголовным делам, возбужденным в отношении преступной группы, которая занималась незаконным сбытом алкогольной продукции. Деятельность группировки была пресечена в июле 2016 года. Коробки с поддельным спиртным хранились на складах одной из промышленных баз Усть-Кута. Из незаконного оборота полицейские изъяли более 25 контейнеров спиртосодержащей продукции, ее общая стоимость оценивается более чем в 40 миллионов рублей. Значительная часть контрафакта была в бутылках с поддельными акцизными марками.