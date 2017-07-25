Уникальную операцию ребенку на открытом сердце провели в Иркутске хирурги из Санкт-Петербурга

В операционной — большая команда врачей и маленький пациент — двухнедельный ангарчанин Костя. У него обнаружены три патологии сердца: два дефекта межжелудочковой перегородки и перерыв дуги аорты — это тяжелый врожденный порок, который диагностируется в очень редких случаях. После рождения дуга начинает сужаться и кровь медленнее поступает к нижней части тела, что может привести к смерти. Мама Кости Мария Петрова рассказывает, она прошла несколько обследований в Ангарске, и только в Иркутске на УЗИ врачи обнаружили патологии.

Мария Петрова, жительница г. Ангарска.

Проблемную патологию обнаружили в 33 недели беременности на позднем сроке. Направляли рожать в Томск. Благодаря заведующему кардиохирургического отделения Владимиру Николаевичу, мы ему очень благодарны. Спасибо ему большое, он сказал, что ребенка спасем, что не нужно никуда ехать, приложим все силы, что с ребенком все будет хорошо.

Подобных операции в Иркутской области еще не проводились. Раньше беременных женщин направляли в Санкт-Петербург или Москву. Сегодня в операционной работает главный детский кардиохирург Санкт-Петербурга Рубен Мовсесян. Он делится своим опытом, не только с иркутскими врачами, но и с коллегами из других регионов. Главная цель его работы — создать Всероссийское общество детских сердечно-сосудистых хирургов и наладить координацию между разными службами, чтобы улучшить качество жизни детей в стране.

Рубен Мовесян, главный детский кардиохирург г. Санкт-Петербурга.

Совместная работа — заключается определить параметры, возможности наладить координацию между кардиологами, гинекологами всей страны и выявлять у беременных женщин патологию, привозить в и тем самым мы здорово повлияем на детскую смертность в регионе.

Суть лечения Кости заключается в том, чтобы соединить два сосуда в один и закрыть оба дефекта межжелудочковой перегородки. Операция проводится с искусственным кровообращением, тело пациента при этом охлаждают, чтобы сохранить жизнедеятельность мозга. Теперь в Иркутской областной клинической больнице новую методику высокотехнологичного лечения поставят на поток.

Владимир Медведев, заведующий отделением кардиохирургии Иркутской областной клинической больницы. Поэтому сколько бы их не было, они рождаются в Иркутске ежегодно 4-5 человек. Им нужно помогать, их нужно спасть конечно, мы будем делать это.

Операция на открытом сердце продолжалась 4 часа и завершилась успешно. Восстановление малыша займет неделю. А Рубен Мовсесян на этой неделе прооперирует еще несколько детей с тяжелыми пороками сердца.