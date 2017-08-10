Угрозы подтопления жилых домов и социальных объектов в Иркутске нет

В связи с погодными условиями в городе Иркутске ведется откачка дождевых вод с проезжей части на главных магистралях, на расчистке ливневых стоков работает 5 специализированных бригад МУП «Иркутскавтодор», а также продолжается постоянный мониторинг состояния жилого сектора. Оставить заявку на откачку ливневой воды можно по телефону Единой диспетчерской службы 520-112.

По сообщения специалистов МКУ «Безопасный город», на данный момент поступило 2 жалобы от горожан на подтопление участков. В течение ближайших суток сотрудники аварийно-спасательной службы и дежурные бригады «Иркутскавтодора» будут отслеживать состояние ливневой канализации, а также контролировать места возможных подтоплений в городе.