Угостил медведей сгущенкой и лишился руки

На кадрах с камер наружного видеонаблюдения видно, как двое мужчин подходят к клетке с медведями. Всё происходит в кафе в Шелеховском районе. Мгновение и правая рука мужчины в пасти хищника. На подмогу прибегает работник кафе и лопатой буквально отбивает животное от человека.

Мгабио, работник кафе.

Как раз они заказали шашлык, я в это время шашлык жарил, смотрю — там медведи орут, где-то через 30 секунд после этого я прибежал и спасал.

Пострадавшим оказался 42-летний житель Шелехова. Евгений рассказывает, его брат накануне выпивал с другом в этом кафе. И решил подсластить жизнь хищникам.

Евгений Сахаровский, житель г. Шелехова.

После смены они пошли в кафе посидеть, насколько я знаю, с другом вдвоем. Немного посидели, выпили. Купили у бармена три банки сгущенки, им сказали, можно покормить, только за забор не заходить, перекинуть через забор. Ну так как он был в нетрезвом состоянии, забор очень низкий, метр с небольшим, он через него перепрыгнул. Вина кафе есть, вина моего брата есть. Хотелось бы чтобы кафе какую-то компенсацию выплатили, брат инвалид теперь.

Эти три медведя поселились в кафе «Централь» в возрасте одного года, сюда их привез из леса хозяин кафе. Его работники и следили за хищниками, которые ни разу не проявляли агрессии.

Анастасия Москвитина, корреспондент новостей «Сей Час».

Эти три медведя живут на территории кафе Шелехова уже пятый год, за это время никаких трагедий не случалось, однако местные жители ни раз обращались к руководству кафе и на телевидение с вопросом о том, что животные содержатся в ненадлежащих условиях, однако теперь, после случившегося можно утверждать, что проблема частично разрешилась, ведь животных, которые отведали кровь человека, придется уничтожить по всем правилам.

Сегодня в кафе приехали сотрудники районного охотобщества. Кинолог Лариса Терентьева приводит сюда охотничьих собак для обучения лаю во время охоты на диких животных. Поэтому и с местными косолапыми хорошо знакома. По мнению кинолога, наброситься на мужчину могла медведица Машка.

Лариса Терентьева, кинолог общества охотников г. Шелехова.

Скорей всего она и начала весь этот сырбор, она доминантное животное, которое начинает, естественно самцы поддержали, она старше их на год, жаль, что с ними нужно будет расставаться.

После случившегося мужчину госпитализировали в Шелеховскую центральную районную больницу, где ему сделали операцию.

Евгений Зиновьев, заместитель главного врача по лечебной части Шелеховской районной больницы. В экстренном порядке была оказана помощь, доставлен в нашу больницу, сразу был изъят в операционную. Конечно, травма серьезная, был травматический шок, тем не менее помощь на сегодня ему оказана. В данный момент в реанимации, его состояние средней тяжести, готовится к переводу в общее отделение.

По факту нападения медведя на человека, сотрудники полиции начали проверку. А судьбу животных будет решать областное охотобщество. Но известно — в кафе хищники жить точно не останутся.