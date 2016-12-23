Уголь для Вихоревки
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Уголь для Вихоревки

23.12.16

Шесть тысяч тонн угля выделено для котельной в Вихоревке Братского района из аварийно-технического запаса Иркутской области. На железнодорожную станцию «Вихоревка» прибыла первая тысяча тонн топлива в 15 вагонах. Как пояснили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Приангарья, теперь котельная обеспечена топливом примерно на месяц. Параллельно продолжается подготовка резервной электрокотельной к запуску. Напомним, с 22 ноября в Вихоревке был введён режим ЧС, с 25 ноября – во всём Братском районе. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту срыва отопительного сезона.

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