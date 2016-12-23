Уголовное дело — за срыв отопительного сезона

Из-за срыва отопительного сезона в поселке Эдучанка Усть-Илимского района возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Предварительным следствием установлено — должностные лица администрации Эдучанского муниципального образования ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. А именно — не осуществили подготовку к отопительному сезону. В результате водоснабжение и водоотведение населению подавалось не вовремя, что привело к срыву учебного процесса в местной школе.
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