Область Регион Уголовное дело — за срыв отопительного сезона 23.12.16

Из-за срыва отопительного сезона в поселке Эдучанка Усть-Илимского района возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Предварительным следствием установлено — должностные лица администрации Эдучанского муниципального образования ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. А именно — не осуществили подготовку к отопительному сезону. В результате водоснабжение и водоотведение населению подавалось не вовремя, что привело к срыву учебного процесса в местной школе.